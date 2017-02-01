На Буковині обсяги прийнятого житла зменшились на 42%

У 2016р. в Чернівецькій області прийнято в експлуатацію 221,6 тис.м2 загальної площі житла, з яких за рахунок будівництва нових житлових будинків – 200,3 тис.м2, за рахунок розширення та реконструкції існуючих – 21,3 тис.м2. Порівняно з 2015р. загальна площа прийнятого в експлуатацію житла зменшилась на 42,0%.Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.



Обсяги прийнятого житла зменшились в усіх районах та м.Новодністровську. Значне зменшення відбулось у Заставнівському (у 9,5 раза), та Сокирянському (у 6,9 раза) районах.



Разом з тим, у м.Чернівцях обсяги прийнятого в експлуатацію житла збільшились на 7,7%.



Серед об’єктів соціальної сфери у 2016р. прийнято в експлуатацію гуртожиток для студентів Буковинського державного медичного університету, гуртожиток для робітників та службовців ЖБК “Люкс-Інвест”, загальноосвітні навчальні заклади у Сторожинецькому та Кельменецькому районах, учбово-лабораторний корпус Чернівецького національного університету, фізкультурно-оздоровчий комплекс у м.Чернівцях та будинок культури в Путильському районі