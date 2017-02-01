У Чернівцях відкрито фотовиставку «Добровольчий батальйон ОУН» 2 роки війни»

У Чернівецькому обласному художньому музеї відкрито фотовиставку «Добровольчий батальйон ОУН» 2 роки війни». Бійці-ОУНівці, волонтери розповідали правду про війну. Щирі слова, неприкрашена реальність світлин не залишили нікого байдужими.
Батальйон ОУН складався з першої Київської сотні ОУН на Майдані, якою керував Микола Коханівський («Буревій»).
Влітку 2014 року це був зведений батальйон територіальної оборони м. Ніжин. Перебував якийсь час у складі батальйону «Азов». Потім він приєднався до ДУК «Правий сектор».
У серпні 2014 року офіційну назву «Ніжин» змінено на «Батальйон ОУН». Це став окремий підрозділ під командуванням Коханівського.
Зараз частина батальйону увійшла до ЗСУ і воює на Донбасі.
Світлини Степана Карачко