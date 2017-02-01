У Чернівцях відкрито фотовиставку «Добровольчий батальйон ОУН» 2 роки війни»

У Чернівецькому обласному художньому музеї відкрито фотовиставку «Добровольчий батальйон ОУН» 2 роки війни». Бійці-ОУНівці, волонтери розповідали правду про війну. Щирі слова, неприкрашена реальність світлин не залишили нікого байдужими.Батальйон ОУН складався з першої Київської сотні ОУН на Майдані, якою керував Микола Коханівський («Буревій»).Влітку 2014 року це був зведений батальйон територіальної оборони м. Ніжин. Перебував якийсь час у складі батальйону «Азов». Потім він приєднався до ДУК «Правий сектор».У серпні 2014 року офіційну назву «Ніжин» змінено на «Батальйон ОУН». Це став окремий підрозділ під командуванням Коханівського.Зараз частина батальйону увійшла до ЗСУ і воює на Донбасі.Світлини Степана Карачко