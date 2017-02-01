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Касовий метод для платників ПДВ: умови застосування

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11:11
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У Чернівцях відкрито фотовиставку «Добровольчий батальйон ОУН» 2 роки війни»

10:45
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Батьки студентів – лідери серед претендентів на податкову знижку

10:43
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В Чернівцях відбудеться міжнародний чемпіонат з кулінарного та кондитерського мистецтва

17:39
22 лютого

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14:45
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На обліку в Чернівецькій ОДПІ 1158 платників екоподатку

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Блокада БлокадаНещасна та нація, де патріотизм проповідують останні негідники.
Це стосується і влади, і олігархів, і партійних діячів України.

Ігор БУРКУТ, політолог:

А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄ А НАПРУГА ЛИШЕ ЗРОСТАЄУкраїна відзначила треті роковини масових розстрілів на Майдані Незалежності. Але напруга в суспільстві досі не зменшується. Рядові громадяни розчаровані відсутністю видимих змін на краще, і цим користуються різні політичні сили як всередині країни, так і з-за її меж. Найрезонансніша подія останнього часу - блокада ветеранами АТО торгівлі з противником.

Петро КОБЕВКО:

Ахметов погрожує Україні Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.
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Батьки студентів – лідери серед претендентів на податкову знижку

Сьогодні, 10:45 / Коментарів: 0
Декларування доходів фізичних осіб – це не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення сум податку на доходи фізичних осіб, сплаченого із заробітної плати в минулому році.
Цього року вже 185 мешканців столиці Буковини задекларували своє право на податкову знижку на 374,9 тис. грн. Найактивніше декларують право на податкову знижку - батьки студентів – контрактників. На сьогодні вже є 160 бажаючих повернути кошти за навчання,- це 86,5 відсотки від загальної кількості декларації на податкову знижку. Наразі ця категорія декларантів претендує на повернення 274,9 тис. грн. податку.
Чернівецька ОДПІ нагадує платникам податків, які в 2016 році сплачували кошти за здобуття середньої професійної або вищої освіти як особисто, так і за членів сім'ї першого ступеня споріднення, які не одержують заробітну плату, що до кінця 2017 року вони можуть скористатись правом на отримання податкової знижки. Тобто, такі громадяни можуть повернути собі з бюджету частину витрачених на навчання коштів.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Для отримання такої знижки громадянам необхідно до 31 грудня 2017 року включно, подати до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси декларацію про майновий стан і доходи та відповідні підтверджуючі документи: квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери; договір з навчальним закладом; довідку про отримані у звітному році доходи; документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення); тощо. Більш детальну інформацію та допомогу у заповненні декларації можна отримати у Центрі обслуговування платників.
Сума коштів, яка підлягає поверненню, зараховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів після подання декларації
Зауважимо, що скористатись правом на податкову знижку по витраченим у минулому році коштам можна лише до кінця поточного року. На наступний рік таке право не переноситься.
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