З 1 квітня - новий Порядок введення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ

Чернівецької ОДПІ інформує, що з 1 квітня діятиме новий Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, затверджений Постановою Кабміну від 25.01.2017р. №26.

Вказаний Порядок визначає механізм ведення Мінфіном інформаційного ресурсу Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ за формою згідно з додатком, який додається до Порядку.

Формування Реєстру буде здійснюватися автоматично на підставі баз даних ДФС та Казначейства.

Щодо Заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, вони автоматично вноситимуться до Реєстру протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження. А повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування буде здійснюватися у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до Реєстру.

Мінфін в свою чергу має забезпечити щоденне оприлюднення Реєстру на своєму офіційному веб-сайті.

Також звертаємо увагу, що з 1 квітня поточного року втратять чинність Постанови Кабміну від 22.02.2016 № 68 «Про затвердження Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість» та від 17.01.2011 № 39 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби та органів державної казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість».

До 1 квітня 2017 року бюджетне відшкодування сум ПДВ за заявами, які включені до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, сформованого згідно з п.52 підрозд.2 розд.XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, здійснюватиметься у порядку, що діяв до 1 січня 2017 року.