НАЗК перевіряє поїздку Насірова на сніданок до Трампа

НАЗК отримало запит від Міністра Фінансів Олександра Данилюка з проханням перевірити поїздку голови ДФС Романа Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа.
Про це повідомила голова НАЗК Наталя Корчак на своїй сторінці Facebook.
Вона нагадала, що було чимало було розмов про неостанніх людей в державі, які персонально взяли участь в інавгурації нового американського президента, піднімались питання, яким коштом були здійснені подорож і про необхідність перевірки подорожей окремих осіб на відповідність до антикорупційного законодавства.
"Перший випадок в даній ситуації, від розмови - до конкретних дій, Національне агентство вже має. 6 лютого Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що проситиме антикорупційні органи перевірити поїздку голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на інавгурацію Трампа", - повідомила Корчак.
"Національне агентство отримало лист з проханням перевірити участь очільника ДФС у заходах, пов’язаних із інавгурацією президента США у січні цього року. З посиланням на відкриту інформацію президентського інавгураційного комітету США, у листі зазначається, що подорож до Вашингтона і участь у церемонії виголошення клятви, могли коштувати одній особі від 25 тис. до 1 млн. доларів", - додала вона.
Жодних коментарів про те, чи розпочалася така перевірка і коли очікується її результат, Корчак не надала.
Раніше Данилюк заявляв, що звернувся у вищий корпус Держслужби із проханням провести розслідування поїздки Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа.
Він також попросив Національне агентство з питань запобігання корупції й Національне антикорупційне бюро розслідувати поїздку Насірова.
Сам Насіров раніше заявляв, що їздив на запрошення і не знає вартості запрошення на інаугурацію президента США.
Як повідомлялося, інаугурацію Трампа відвідали й інші українські політики.
джерело: Українська правда