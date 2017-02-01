У прокуратурі Чернівецької області працює "гаряча лінія" для повідомлень про кримінальні правопорушення, пов`язані з торгівлею людьми. Про цн інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Питання протидії торгівлі людьми перебуває на особливому контролі органів прокуратури Чернівецької області. З метою своєчасного виявлення та реагування на вказані факти в обласній прокуратурі відкрито цілодобову «гарячу лінію».
Про випадки торгівлі людьми, роботи під примусом, втягнення у проституцію, вилучення органів, примус до жебрацтва та продажу дітей просимо повідомляти за номером «гарячої лінії» (0372) 55-29-01 та на «електронну пошту гарячої лінії» chergova@chrn.gp.gov.ua.