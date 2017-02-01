В Чернівцях відбудеться міжнародний чемпіонат з кулінарного та кондитерського мистецтва

З метою популяризації творчих досягнень у галузі ресторанного господарства, втілення креативних ідей для розширення асортименту кулінарних страв та кондитерських виробів, підвищення рівня підготовки фахівців у сфері ресторанного господарства 29 - 31 березня 2017 р. в місті Чернівцях заплановано провести Міжнародний чемпіонат з кулінарного і кондитерського мистецтва«FoodLandBukovina-2017».
Чемпіонат - масштабна подія для міста Чернівців та спеціалістів ресторанного господарства, які прагнуть збагачувати набутий досвід з кулінарного і кондитерського мистецтва.
Організаторами заходу є департамент економіки Чернівецької міської ради та ГС «Буковинська гільдія кулінарів».
До участі у чемпіонаті запрошуються фахівці з кулінарної та кондитерської майстерності, студенти та учні профільних навчальних закладів, закладів професійно-технічної освіти, спеціалізованих шкіл з кулінарного і кондитерського мистецтва. Для учасників представляється унікальна можливість продемонструвати свої вміння, позмагатися із закордонними колегами, отримати нові знання і досвід професійного спілкування зі світовими зірками кулінарного і кондитерського мистецтва, взяти участь у плеяді багатьох професійних майстер-класів та навчальних семінарів.
До суддівської колегії Міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017» входитимуть почесні міжнародні судді WACS, всесвітньо відомі зірки кулінарного мистецтва, які прийняли запрошення і погодилися стати офіційними суддями кулінарних змагань.
Чемпіонат проводитиметься та оцінюватиметься за рекомендаціями Всесвітньої асоціації кулінарних союзів (WACS) за напрямами:
- арт-клас кондитерського та кулінарного мистецтва (художня презентація зразків за попереднім виконанням);
- практичні змагання (безпосередньо на території змагань) індивідуальної та командної форм участі.
В рамках чемпіонату будуть проходити майстер-класи з приготування страв та солодощів від провідних шеф-кухарів України та зарубіжжя.
Офіційне відкриття чемпіонату відбудеться 29 березня 2017р. об 11:00год. в розважальному центрі «Панорама-Чернівці» (вул. Хотинська, 43, 1 поверх).
За довідками звертатися:
Руслана Василівна (0372) 553667
ІннаПетрівна +38-099-233-27-07
Контакти для реєстрації (секретаріат):
Оксана Іванівна Клевчук +38-099-173-72-84, +38-067-874-21-73;
Анастасія Віталіївна Паращук +38-099-734-24-11;
Любов Тодорівна Струтинська (з питань арт-класу) +38-050-229-44-18;
е-mail: buc15org@ukr.net
Додаткова інформація за посиланням
http://chernivtsy.eu/portal/4/u-chernivtsyah-provedut-mizhnarodnyj-chempionat-z-kulinarnogo-i-kondyterskogo-mystetstva-foodlandbukovina-2017-97481.html#more-97481