Чернівчан закликають долучитися до визначення тарифів на проїзд у громадському транспорті

Громадські слухання щодо зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті відбудуться 23 березня цього року о 18.00. Ініціатор громадських слухань - міський голова Олексій Каспрук.
Уповноваженими виконавчими органами з підготовки громадських слухань є відділ інформації та зв’язків з громадськістю, відділ організаційної роботи і контролю міської ради та
департамент житлово-комунального господарства міської ради.
З розрахунковими документами щодо зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті можна ознайомитись в департаменті житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради за адресою:
вул. Героїв Майдану, 176, кабінет 71 (тел. 52-39-98) у понеділок та четвер з 15 до 18 години до 22 березня 2017 року, із зведеною таблицею розрахунків – на сайті міської ради ( Додаток 1. Зведений розрахунок тарифу
http://city.cv.ua/portal/4/gromadski-sluhannya-shhodo-taryfiv-na-proyizd-vidbudutsya-23-bereznya-97621.html#more-97621
Зауваження та пропозиції з цього питання приймаються департаментом житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради до 22 березня 2017 року з дня першого опублікування
цього повідомлення. Відповідальною особою за організацію розгляду пропозицій визначено директора департаменту житлово-комунального господарства Сергій Погорений.
До участі у громадських слуханнях запрошуються депутати міської ради,
члени громадської ради при виконавочму комітеті, представники громадських організацій,суб’єкти господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів у Чернівцях, мешканці міста.
Місце проведення громадських слухань – зал засідань департаменту житлово-комунального господарства міської ради за адресою вул. Героїв Майдану, 176, 2 поверх.