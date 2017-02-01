ЗВІТ ПО СИТУАЦІЇ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ БЛОКАДИ ТОРГІВЛІ З ОКУПАНТАМИ

Триває 28 доба блокади торгівлі на крові. За цей час редут “Богдан” поблизу станції Світланово у Луганській області не допуств перетин лінії розмежування з окупантами 20 160 вагонів за 28 днів. Редут “Запоріжжя”, що поблизу м.Бахмут у Донецькій області не допустив перетин близько 12 000 вагонів за 20 днів. Редут “16 добровольчого батальйону” поблизу станції Кривий Торець у Донецькій області не допустив перетин 37 440 вагонів за 12 днів. Блок-пост на автомобільному шляху поблизу селища Золоте Луганської області наразі виконує контрольно-спостережувальну функцію.
На сьогоднішній день свою роботу на окупованій території зупинили Єнакіївський металургійний завод, об’єднання “Краснодонвугілля” та Алчевський комбінат. Тим самим блокада торгівлі на крові позбавила російських власників цих підприємств та українських олігархів чималої частини прибутку; з цих прибутків також не сплачені податки в бюджет так званих “ЛНР”, “ДНР”, з яких забезпечується зброя, амуніція, боєкомплекти, транспорт та виплати бойовикам, російським найманцям. А це означає, що в наших воїнів полетить менше куль і снарядів. Це означає, що чиєсь життя вбережене від російської агресії.
Також, тепер Російська Федерація буде більше витрачатись на забезпечення соціальних виплат бойовикам та їх сім’ям, виплати заробітних плат працівникам Ахметова, аби зберегти хоч якусь соціально-економічну стабільність окупованих територій.
Разом переможемо! Слава Україні!Штаб блокади торгівлі з окупантом