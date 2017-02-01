«Я ЗВЕРТАЮСЬ ДО ПОРОШЕНКА, МАТІОСА, АВАКОВА, ГРИЦАКА»: ГУЧНА ЗАЯВА АНДРІЯ БІЛЕЦЬКОГО ПРИГОЛОМШИЛА УКРАЇНЦІВ

Я не можу більше мовчати про ситуацію в Національній гвардії України. Ситуація абсолютно не нормальна для третього року війни – на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція. Для мене загальна ситуація в Нацгвардії не є чужою – більшість солдатів і офіцерів Національної гвардії є моїми бойовими побратимами і соратниками, з якими я пройшов 2014-2015 роки війни. Ситуація, про яку я кажу, – це не результати дії більшості нацгвардійських офіцерів, які чесно виконують свій обов'язок перед Батьківщиною, це виключно злочини верхівки.Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої країни.Я звинувачую керівництво Нацгвардії у прямому покриванні офіцерів-сепаратистів. Останні приклади, що з'явились у медіа-просторі, – поза межами будь-якого розуміння. Заступник начальника Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії, полковник Олександр Голяков – сепаратист. У лютому 2014 року він під прапорами "Партії Регіонів" створював Криворізький Антимайдан та закликав людей записуватись у "Криворізьку гвардію". Подібні гвардійці вбивали учасників Революції, а пізніше ставали ключовою силою у захопленнях ОДА та розхитуванні ситуації в Україні в цілому. Приклад іншого характеру – підполковник Юрій Колмик, заступник командира військової частини 3057. Під час наступу російських військ у Криму та на Донбасі цей офіцер активно долучився у соцмережах до тих, хто пропагував "ДНР" та приєднання до Росії. Капітан НГУ Юрій Задерін, у соцмережах голосував за створення Новоросії, підтримував Путіна та дії "Беркута" на Майдані.Нещодавно громадськості стали відомі факти затримання жінки-військовослужбовця (медсестри) на окупованій території. Але затримують лише медсестер, хоча відомо, що ці поїздки здійснюють і офіцери. Їх не затримують, вони повертаються з окупованих територій і далі залишаються командувати. Діє система домовленостей із ворогом. І ця ситуація відома вищому керівництву Національної гвардії.Я із командою волонтерів готую розкриття і корупційної складової в Національній гвардії. Ми вже маємо докази того, що ця система краде кожну третю гривню. Невдовзі я буду готовий оприлюднити ці факти.Порушую іншу тему – систематичне знищення добровольчих батальйонів, яке провадить керівництво Національної гвардії. Мабуть, більших патріотів нашої Батьківщини, як ті перші добровольці, що пішли голіруч на смертельну битву за Україну, не знайти. Де всі ці добробати? Їх поступово розчиняють, розформовують, не оформлюють, зрештою виживають. Згадайте батальйон "Донбас" – його не змогли знищити в Іловайську, так тепер це завершать через паперові процедури. Від своїх побратимів по АЗОВу я трохи не щоденно чую звернення врятувати полк. Ми створили одну з найкращих військових одиниць в Україні. Самодостатню, мотивовану, озброєну. Наші танкісти та артилеристи показали найкращі результати серед збройників 2016 року. Але якщо говорити про минулий рік – Нацгвардія не виділила жодної бойової машини, наші бійці отримували найнижчу зарплатню, ми пережили минулий рік із величезними боргами. Водночас керівництво завалило полк перевірками та інспекціями.Я звертаюсь до Головнокомандувача Президента України Петра Порошенка, Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Голови Служби безпеки України Василя Грицака – на вас лежить повна відповідальність за ситуацію в Національній гвардії України. Ви будете відповідати за злочин, якщо ці люди залишаться при владі.Всьому цьому слід покласти край. Якщо ми допускаємо таке керівництво Національною гвардією – це означає, що ми стали частиною цієї системи. Подальший вибір кожного з нас очевидний.Слава Україні!Джерело kozak.co.ua