«Я ЗВЕРТАЮСЬ ДО ПОРОШЕНКА, МАТІОСА, АВАКОВА, ГРИЦАКА»: ГУЧНА ЗАЯВА АНДРІЯ БІЛЕЦЬКОГО ПРИГОЛОМШИЛА УКРАЇНЦІВ

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Новини
18:34
22 лютого

У прокуратурі Чернівецької області працює "гаряча лінія"

18:00
22 лютого

В Чернівцях відбудеться міжнародний чемпіонат з кулінарного та кондитерського мистецтва

17:39
22 лютого

Чернівчан закликають долучитися до визначення тарифів на проїзд у громадському транспорті

15:23
22 лютого

Компанія МАУ відкриває нові авіарейси з Чернівців до Італії

14:45
22 лютого

На Буковині зменшення населення на 1773 особи

14:35
22 лютого

БУКОВИНЦІ, ЯКІ ВІДМОВИЛИСЬ ВІД ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКА БУДУТЬ ВІДКЛЮЧЕНІ ВІД ГАЗОПОСТАЧАННЯ

14:32
22 лютого

Дарунки та призи вартістю 800 гривень не оподатковуються

14:31
22 лютого

Нецільова благодійна допомога до 2240 грн. не оподатковуються

14:29
22 лютого

На Буковині за субсидіями звернулися 14 тисяч домогосподарств

14:25
22 лютого

На Буковині розпочалася акція з перекриття міжнародної траси

14:21
22 лютого

Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників

14:19
22 лютого

Забезпечення пільговиків електронними квитками для міського транспорту

14:14
22 лютого

На обліку в Чернівецькій ОДПІ 1158 платників екоподатку

14:12
22 лютого

Про декларування у режимі online за участю начальника Чернівецької ОДПІ

14:10
22 лютого

Працівник, який працює неповний робочий день, має право на податкову пільгу

14:08
22 лютого

ПІД ВИГЛЯДОМ САЛА ТА М’ЯСА ПЕРЕВОЗИЛИ ЦИГАРКИ

12:59
22 лютого

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією перешкоджають руху на напрямку пунктів пропуску «Порубне» на Буковині

17:12
21 лютого

Оголошено набір на стажування у сервісних центрах МВС Чернівецької області

17:07
21 лютого

Стартував прийом документів на посаду заступника начальника рибного патруля Чернівців

15:50
21 лютого

Майстер лісу завдав державі збитків на півмільйона гривень

12:26
21 лютого

Відпрацьовувати у працедавця, який оплатив навчання, більше не доведеться

12:24
21 лютого

Сплачуєте податкові борги – код призначення платежу «140»

12:24
21 лютого

Цього року збільшено розмір добових для відряджень

11:21
21 лютого

У чернівецькій школі відкрили меморіальну дошку загиблому герою АТО Віталію Чунтулу

11:14
21 лютого

У Чернівцях на ходу загорілася маршрутка

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Петро КОБЕВКО:

Ахметов погрожує Україні Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.

Ігор Буркут, політолог:

МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? Мінські домовленості самовичерпалися. Не досягнуто припинення вогню, відтак не працюють інші положення спільного документа. Росія не досягла своєї головної мети - зняття міжнародних економічних санкцій. Щоб дискредитувати Україну, вона спровокувала різке загострення в районі Авдіївки. І хоча план не вдався - світ побачив, що обстріли розпочали контрольовані росіянами збройні формування ДНР, - противник заспокоюватися не збирається, тож невдовзі слід очікувати з його боку нових дій.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.
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Що, Де, Коли
22 лютого о 17.00
в 105 кабітені Ратуші (Центральна площа,1) звіт відділу у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради про результати своєї роботи за 2016 рік
23 лютого о 11.00
в приміщенні Чернівецької обласної державної адмністрації (каб 418) відбудеться прес-конференція на тему «формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Україні та у Чернівецькій області».
23 лютого о 15.00
23 лютого о 15.00
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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«Я ЗВЕРТАЮСЬ ДО ПОРОШЕНКА, МАТІОСА, АВАКОВА, ГРИЦАКА»: ГУЧНА ЗАЯВА АНДРІЯ БІЛЕЦЬКОГО ПРИГОЛОМШИЛА УКРАЇНЦІВ

Сьогодні, 15:09 / Коментарів: 0
«Я ЗВЕРТАЮСЬ ДО ПОРОШЕНКА, МАТІОСА, АВАКОВА, ГРИЦАКА»: ГУЧНА ЗАЯВА АНДРІЯ БІЛЕЦЬКОГО ПРИГОЛОМШИЛА УКРАЇНЦІВ
Я не можу більше мовчати про ситуацію в Національній гвардії України. Ситуація абсолютно не нормальна для третього року війни – на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція. Для мене загальна ситуація в Нацгвардії не є чужою – більшість солдатів і офіцерів Національної гвардії є моїми бойовими побратимами і соратниками, з якими я пройшов 2014-2015 роки війни. Ситуація, про яку я кажу, – це не результати дії більшості нацгвардійських офіцерів, які чесно виконують свій обов'язок перед Батьківщиною, це виключно злочини верхівки.

Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої країни.

Я звинувачую керівництво Нацгвардії у прямому покриванні офіцерів-сепаратистів. Останні приклади, що з'явились у медіа-просторі, – поза межами будь-якого розуміння. Заступник начальника Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії, полковник Олександр Голяков – сепаратист. У лютому 2014 року він під прапорами "Партії Регіонів" створював Криворізький Антимайдан та закликав людей записуватись у "Криворізьку гвардію". Подібні гвардійці вбивали учасників Революції, а пізніше ставали ключовою силою у захопленнях ОДА та розхитуванні ситуації в Україні в цілому. Приклад іншого характеру – підполковник Юрій Колмик, заступник командира військової частини 3057. Під час наступу російських військ у Криму та на Донбасі цей офіцер активно долучився у соцмережах до тих, хто пропагував "ДНР" та приєднання до Росії. Капітан НГУ Юрій Задерін, у соцмережах голосував за створення Новоросії, підтримував Путіна та дії "Беркута" на Майдані.

Нещодавно громадськості стали відомі факти затримання жінки-військовослужбовця (медсестри) на окупованій території. Але затримують лише медсестер, хоча відомо, що ці поїздки здійснюють і офіцери. Їх не затримують, вони повертаються з окупованих територій і далі залишаються командувати. Діє система домовленостей із ворогом. І ця ситуація відома вищому керівництву Національної гвардії.

Я із командою волонтерів готую розкриття і корупційної складової в Національній гвардії. Ми вже маємо докази того, що ця система краде кожну третю гривню. Невдовзі я буду готовий оприлюднити ці факти.

Порушую іншу тему – систематичне знищення добровольчих батальйонів, яке провадить керівництво Національної гвардії. Мабуть, більших патріотів нашої Батьківщини, як ті перші добровольці, що пішли голіруч на смертельну битву за Україну, не знайти. Де всі ці добробати? Їх поступово розчиняють, розформовують, не оформлюють, зрештою виживають. Згадайте батальйон "Донбас" – його не змогли знищити в Іловайську, так тепер це завершать через паперові процедури. Від своїх побратимів по АЗОВу я трохи не щоденно чую звернення врятувати полк. Ми створили одну з найкращих військових одиниць в Україні. Самодостатню, мотивовану, озброєну. Наші танкісти та артилеристи показали найкращі результати серед збройників 2016 року. Але якщо говорити про минулий рік – Нацгвардія не виділила жодної бойової машини, наші бійці отримували найнижчу зарплатню, ми пережили минулий рік із величезними боргами. Водночас керівництво завалило полк перевірками та інспекціями.

Я звертаюсь до Головнокомандувача Президента України Петра Порошенка, Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, Голови Служби безпеки України Василя Грицака – на вас лежить повна відповідальність за ситуацію в Національній гвардії України. Ви будете відповідати за злочин, якщо ці люди залишаться при владі.

Всьому цьому слід покласти край. Якщо ми допускаємо таке керівництво Національною гвардією – це означає, що ми стали частиною цієї системи. Подальший вибір кожного з нас очевидний.

Слава Україні!

Джерело kozak.co.ua

Андрій Білецький
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