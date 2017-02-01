На Буковині зменшення населення на 1773 особи

На 1 січня п.р. в області, за оцінкою, проживало 908,1 тис. осіб, з них 391,1 тис. осіб мешкало в міських поселеннях, а 517 тис. осіб – в сільській місцевості. Загальне зменшення чисельності населення області (1773 особи) відбулося за рахунок природного та міграційного скорочень – 1287 та 486 осіб відповідно.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій обл.
У 2016р. в області народилось 10226 дітей, що на 431 особу менше, ніж у 2015р. Народжуваність у сільській місцевості залишається традиційно вищою, ніж у міських поселеннях (12,3 проти 9,9 народжених на 1000 жителів).
За цей період померло 11513 осіб, у тому числі 92 дитини у віці до
1 року.
У 2016р. відділами РАЦСу було зареєстровано 5535 шлюбів та 626 розлучень. Кількість шлюбів у порівнянні з 2015р. зменшилась на 16,8%.