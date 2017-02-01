БУКОВИНЦІ, ЯКІ ВІДМОВИЛИСЬ ВІД ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКА БУДУТЬ ВІДКЛЮЧЕНІ ВІД ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Доводимо до відома громадськості, що згідно Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» від 16.06.2011р. № 3533-VI, всі споживачі блакитного палива мають бути забезпечені приладами комерційного обліку природного газу до 1 січня 2018 року.
Встановлення приладів обліку відбувається за рахунок Інвестиційної програми ПАТ «Чернівцігаз» і є безкоштовним для споживачів.
Під дію програми з безкоштовного встановлення лічильників потрапляють усі споживачі природного газу, окрім споживачів, помешкання яких вже обладнані лічильником газу (за кошти власника помешкання).
Про це повідомляє ПАТ «Чернівцігаз».
Згідно вимог ст.5 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» та глави 7 розділу VI Кодексу ГРС, наслідком відмови споживача від встановлення лічильника газу, що здійснюється за ініціативи та за кошти Оператора ГРМ, є припинення подачі природного газу такому споживачу у відповідності до строків, встановлених вказаним Законом.
Так, ПАТ «Чернівцігаз» вимушене здійснити відключення споживачів, помешкання яких обладнані газовою плитою та газовим водонагрівачем і які відмовились від встановлення газового лічильника за рахунок Інвестиційної програми ПАТ «Чернівцігаз».