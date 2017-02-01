Порошенко: Найголосніше про "третій Майдан" кричать російські ЗМІ

Росія організовувала провокації у Києві у дні вшанування героїв Небесної сотні.
Про це заявив президент Петро Порошенко в ході оперативних зборів ВСУ в середу.
"Днями СБУ викрила колоністів. Різноманітні заходи з дестабілізації ситуації в Україні вони готували напряму з замовлення Російської Федерації. Вони адміністрували сайти, вони збирали багатотисячні групи під назвою "Українська революція", "Третій Майдан". Адмініструвалося все це з Санкт-Петербурга і Москви", - сказав він.
За словами Порошенка Росія використовує для дестабілізації в Україні багатьох осіб "всліпу, кому і наказувати не треба, самі все зроблять, бо в силу політичної короткозорості, або внаслідок вузько партійного егоїзму".
"В Москві, а дехто і в Києві докладали зусиль, аби в роковини загибелі героїв Небесної сотні чинити якомога більше провокацій. Вони шукали і шукають бодай краплю крові, яка б спричинила масові акції протесту. До речі, найголосніше "третій майдан" віщували канал "Звезда" та інші російські ресурси", - сказав Порошенко.
Він висловив подяку силовикам і сказав, що вони "блискуче відпрацювали".
"Було вилучено десятки стволів, гранат, десятки бейсбольних біт, кастетів, вибухових пакетів, з якими провокатори хотіли "святкувати" третю річницю загибелі героїв Небесної сотні", - сказав Порошенко.
Як відомо, у вівторок правоохоронці затримали озброєного військовослужбовця-контрактника Військово-морських сил однієї з частин, що дислокована в Одесі.
Затриманий начебто перевозив арсенал зброї для застосування її в центрі Києва у середу.Українська правда