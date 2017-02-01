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Новини
18:34
22 лютого

У прокуратурі Чернівецької області працює "гаряча лінія"

18:00
22 лютого

В Чернівцях відбудеться міжнародний чемпіонат з кулінарного та кондитерського мистецтва

17:39
22 лютого

Чернівчан закликають долучитися до визначення тарифів на проїзд у громадському транспорті

15:23
22 лютого

Компанія МАУ відкриває нові авіарейси з Чернівців до Італії

14:45
22 лютого

На Буковині зменшення населення на 1773 особи

14:35
22 лютого

БУКОВИНЦІ, ЯКІ ВІДМОВИЛИСЬ ВІД ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКА БУДУТЬ ВІДКЛЮЧЕНІ ВІД ГАЗОПОСТАЧАННЯ

14:32
22 лютого

Дарунки та призи вартістю 800 гривень не оподатковуються

14:31
22 лютого

Нецільова благодійна допомога до 2240 грн. не оподатковуються

14:29
22 лютого

На Буковині за субсидіями звернулися 14 тисяч домогосподарств

14:25
22 лютого

На Буковині розпочалася акція з перекриття міжнародної траси

14:21
22 лютого

Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників

14:19
22 лютого

Забезпечення пільговиків електронними квитками для міського транспорту

14:14
22 лютого

На обліку в Чернівецькій ОДПІ 1158 платників екоподатку

14:12
22 лютого

Про декларування у режимі online за участю начальника Чернівецької ОДПІ

14:10
22 лютого

Працівник, який працює неповний робочий день, має право на податкову пільгу

14:08
22 лютого

ПІД ВИГЛЯДОМ САЛА ТА М’ЯСА ПЕРЕВОЗИЛИ ЦИГАРКИ

12:59
22 лютого

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією перешкоджають руху на напрямку пунктів пропуску «Порубне» на Буковині

17:12
21 лютого

Оголошено набір на стажування у сервісних центрах МВС Чернівецької області

17:07
21 лютого

Стартував прийом документів на посаду заступника начальника рибного патруля Чернівців

15:50
21 лютого

Майстер лісу завдав державі збитків на півмільйона гривень

12:26
21 лютого

Відпрацьовувати у працедавця, який оплатив навчання, більше не доведеться

12:24
21 лютого

Сплачуєте податкові борги – код призначення платежу «140»

12:24
21 лютого

Цього року збільшено розмір добових для відряджень

11:21
21 лютого

У чернівецькій школі відкрили меморіальну дошку загиблому герою АТО Віталію Чунтулу

11:14
21 лютого

У Чернівцях на ходу загорілася маршрутка

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Петро КОБЕВКО:

Ахметов погрожує Україні Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.

Ігор Буркут, політолог:

МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? Мінські домовленості самовичерпалися. Не досягнуто припинення вогню, відтак не працюють інші положення спільного документа. Росія не досягла своєї головної мети - зняття міжнародних економічних санкцій. Щоб дискредитувати Україну, вона спровокувала різке загострення в районі Авдіївки. І хоча план не вдався - світ побачив, що обстріли розпочали контрольовані росіянами збройні формування ДНР, - противник заспокоюватися не збирається, тож невдовзі слід очікувати з його боку нових дій.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.
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Що, Де, Коли
22 лютого о 17.00
в 105 кабітені Ратуші (Центральна площа,1) звіт відділу у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради про результати своєї роботи за 2016 рік
23 лютого о 11.00
в приміщенні Чернівецької обласної державної адмністрації (каб 418) відбудеться прес-конференція на тему «формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Україні та у Чернівецькій області».
23 лютого о 15.00
23 лютого о 15.00
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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Дарунки та призи вартістю 800 гривень не оподатковуються

Сьогодні, 14:32 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у частині адміністрування податку на доходи фізичних осіб.
Зокрема, уточнено вартість дарунків, які не підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 165.1.39 пункту 165.1 статті 165 розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ.
Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу у разі, якщо їх вартість не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.
До внесення змін не підлягала оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) за умови, якщо їх вартість не перевищувала 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року.
Нагадуємо, що мінімальна заробітна плата, встановлена Законом України від 21.12.2016 №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік», у 2017 році складає 3200 гривень.
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