На Буковині за субсидіями звернулися 14 тисяч домогосподарств

У січні п.р. до служби субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 14,0 тис. домогосподарств (в 2,0 раза більше, ніж у січні 2016р.). Субсидії призначено 17,5 тис. домогосподарств (125,1% від тих, які за ними звернулися, ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у січні п.р.). У порівнянні з січнем 2016р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась на 40,0%.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні п.р. отримували 35,0% домогосподарств області (на 44,2% більше, ніж у січні 2015р.).
Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій обл.
У розрахунку на одне домогосподарство сума призначеної субсидії цього виду у січні п.р. становила 1450,1 грн проти 1578,7 грн у січні 2016р.
Крім того, за субсидіями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою в січні п.р. звернулося 3,0 тис. домогосподарств (у 2,3 раза більше, ніж у січні 2016р.). Субсидії призначено 3,0 тис. домогосподарств, що складало 100,8% від тих, які за ними звернулися. У порівнянні з січнем 2016р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 2,4 раза
Середній розмір призначеної субсидії цього виду у січні п.р. на одне домогосподарство становив 2440,2 грн проти 1257,7 грн у січні 2016р.