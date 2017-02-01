Націоналісти прийшли під Раду й палять "фаєри"

Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.
Ігор Буркут, політолог:
МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? Мінські домовленості самовичерпалися. Не досягнуто припинення вогню, відтак не працюють інші положення спільного документа. Росія не досягла своєї головної мети - зняття міжнародних економічних санкцій. Щоб дискредитувати Україну, вона спровокувала різке загострення в районі Авдіївки. І хоча план не вдався - світ побачив, що обстріли розпочали контрольовані росіянами збройні формування ДНР, - противник заспокоюватися не збирається, тож невдовзі слід очікувати з його боку нових дій.
Ігор БУРКУТ, політолог:
СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.
в приміщенні Чернівецької обласної державної адмністрації (каб 418) відбудеться прес-конференція на тему «формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Україні та у Чернівецькій області».
Представники націоналістичних партій та організацій дійшли маршем до площі перед Верховною Радою. Члени "Національного корпусу" ("Азов"), "Правого сектора" та "Свободи" проводять мітинг під стінами парламенту, на площі зібралися більше 5 тисяч осіб.
Як повідомляє журналіст "Української правди", прийшли багато людей із фаєрами. "Хлопці років 17-18 у куртках Національного корпусу", – повідомляє кореспондент.
На сцені виступили Олег Тягнибок ("Свобода"), Андрій Білецький ("Азов") та Андрій Тарасенко (Правий сектор). "Ніякої торгівлі на крові – запам'ятайте, для нас це війна з Московією. Друге – забудьте продавати стратегічні підприємства, їх треба націоналізувати! Далі, не дай Господь, захочете проголосувати за торгівлю Українською землею", – заявив Тягнибок зі сцени.
"Ми за вибори і парламенту, і президентські вибори. Націоналісти за повне перезавантаження влади", – додав він. Організатори маршу висунули кілька вимог: припинити тарифний "геноцид", не приватизовувати стратегічні та прибуткові підприємства, не скасовувати мораторій на торгівлю українською землею та зупинити торгівлю з окупованими територіями.
Після цього Тягнибок, Тарасенко і Білецький пішли у Верховну Раду читати ультиматум.
За даними поліції Києва, станом на 11 ранку середи в акціях брали участь близько 7 тисяч осіб. Близько 6 тисяч столичних поліцейських забезпечують охорону правопорядку в Києві. "Українська правда"