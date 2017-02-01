На Буковині розпочалася акція з перекриття міжнародної траси
До уваги подорожуючих!
Сьогодні о 10.00 розпочалася акція блокування автошляху Чeрнівці-Порубнe. В акції беруть участь близько 50 осіб та 20 автомобілів. В населеному пункті Стерче, що приблизно за два кілометри від пункту пропуску «Порубне», люди активно рухаються по пішохідному переході, тим самим блокуючи рух автотранспорту.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Нагадуємо, що з метою збереження часу осіб, що планують перетинати державний кордон та уникнення накопичення транспортних засобів, прикордонники Чернівецького загону звертаються до подорожуючих врахувати дану інформацію під час планування поїздки, або утриматись від перетину державного кордону через пункт пропуску «Порубне» чи обрати інший маршрут руху.