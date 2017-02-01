Росія може атакувати Україну з Придністров'я – Порошенко

Загроза повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в даний час зберігається, заявляє президент Петро Порошенко.
Про це він сказав на оперативному зборі керівного складу Генштабу ЗСУ в середу в Києві, передає "Інтерфакс Україна".
"Загроза повномасштабної агресії з боку Росії нікуди не поділася. І ця загроза не тільки сочиться через неконтрольовані нами ділянки на Донбасі – вона нависає по всій лінії кордону з Росією, і навіть більше", - говорить глава держави.
За словами Порошенка, в безпосередній близькості до українських кордонів РФ розгорнула підрозділи своїх збройних сил чисельністю до 50 тис осіб.
"Близько 470 танків, понад 1 тис 700 бойових броньованих машин, близько 390 артилерійських систем і 220 систем залпового вогню, близько 490 бойових літаків, сотні вертольотів, 24 бойових корабля", – розповів він.
"Росіяни створюють нові, розширюють і модернізують наявні бази, інші об'єкти військової інфраструктури. І ніякої гарантії, що це в один день не рушить на нас!", – підкреслив Порошенко.
Також президент побоюється, що Росія може застосувати військовий контингент в Придністров'ї для нападу на Україну.
"Російський військовий контингент на південному заході – в придністровському районі Молдови, неконтрольованому Кишиневом, теж може бути використаний в будь-який момент для атаки на нашу територію і загрожує нашим кордонам", – сказав він.