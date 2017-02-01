Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників

Кабмін постановою від 08.02.2017 N 83 затвердив Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році.
Цей Порядок визначає механізм розподілу коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою 2801580 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників", які спрямовуються за напрямом "Бюджетна дотація сільськогосподарським товаровиробникам для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції" (далі - бюджетна дотація).
Право на отримання бюджетної дотації мають юрособи та ФОП, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (у визначенні п. 2.15 ст. 2 Закону "Про державну підтримку сільського господарства України"), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менш як 75 % вартості всіх товарів, поставлених ними протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, та які на кінець звітного періоду (місяця), за який проводиться бюджетна дотація, в установленому порядку включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, сформованого ДФС.
Бюджетна дотація надається товаровиробникам, які провадять види діяльності, визначені у п. 161.3 ст. 161 Закону "Про державну підтримку сільського господарства України".
Про це повідомляє Людмила ПИЛИПІВ, провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області