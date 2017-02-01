Забезпечення пільговиків електронними квитками для міського транспорту

Що, Де, Коли

в 105 кабітені Ратуші (Центральна площа,1) звіт відділу у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради про результати своєї роботи за 2016 рік

в приміщенні Чернівецької обласної державної адмністрації (каб 418) відбудеться прес-конференція на тему «формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Україні та у Чернівецькій області».