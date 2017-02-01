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Новини
18:34
22 лютого

У прокуратурі Чернівецької області працює "гаряча лінія"

18:00
22 лютого

В Чернівцях відбудеться міжнародний чемпіонат з кулінарного та кондитерського мистецтва

17:39
22 лютого

Чернівчан закликають долучитися до визначення тарифів на проїзд у громадському транспорті

15:23
22 лютого

Компанія МАУ відкриває нові авіарейси з Чернівців до Італії

14:45
22 лютого

На Буковині зменшення населення на 1773 особи

14:35
22 лютого

БУКОВИНЦІ, ЯКІ ВІДМОВИЛИСЬ ВІД ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКА БУДУТЬ ВІДКЛЮЧЕНІ ВІД ГАЗОПОСТАЧАННЯ

14:32
22 лютого

Дарунки та призи вартістю 800 гривень не оподатковуються

14:31
22 лютого

Нецільова благодійна допомога до 2240 грн. не оподатковуються

14:29
22 лютого

На Буковині за субсидіями звернулися 14 тисяч домогосподарств

14:25
22 лютого

На Буковині розпочалася акція з перекриття міжнародної траси

14:21
22 лютого

Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників

14:19
22 лютого

Забезпечення пільговиків електронними квитками для міського транспорту

14:14
22 лютого

На обліку в Чернівецькій ОДПІ 1158 платників екоподатку

14:12
22 лютого

Про декларування у режимі online за участю начальника Чернівецької ОДПІ

14:10
22 лютого

Працівник, який працює неповний робочий день, має право на податкову пільгу

14:08
22 лютого

ПІД ВИГЛЯДОМ САЛА ТА М’ЯСА ПЕРЕВОЗИЛИ ЦИГАРКИ

12:59
22 лютого

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією перешкоджають руху на напрямку пунктів пропуску «Порубне» на Буковині

17:12
21 лютого

Оголошено набір на стажування у сервісних центрах МВС Чернівецької області

17:07
21 лютого

Стартував прийом документів на посаду заступника начальника рибного патруля Чернівців

15:50
21 лютого

Майстер лісу завдав державі збитків на півмільйона гривень

12:26
21 лютого

Відпрацьовувати у працедавця, який оплатив навчання, більше не доведеться

12:24
21 лютого

Сплачуєте податкові борги – код призначення платежу «140»

12:24
21 лютого

Цього року збільшено розмір добових для відряджень

11:21
21 лютого

У чернівецькій школі відкрили меморіальну дошку загиблому герою АТО Віталію Чунтулу

11:14
21 лютого

У Чернівцях на ходу загорілася маршрутка

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Петро КОБЕВКО:

Ахметов погрожує Україні Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.

Ігор Буркут, політолог:

МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? Мінські домовленості самовичерпалися. Не досягнуто припинення вогню, відтак не працюють інші положення спільного документа. Росія не досягла своєї головної мети - зняття міжнародних економічних санкцій. Щоб дискредитувати Україну, вона спровокувала різке загострення в районі Авдіївки. І хоча план не вдався - світ побачив, що обстріли розпочали контрольовані росіянами збройні формування ДНР, - противник заспокоюватися не збирається, тож невдовзі слід очікувати з його боку нових дій.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.
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Що, Де, Коли
22 лютого о 17.00
в 105 кабітені Ратуші (Центральна площа,1) звіт відділу у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради про результати своєї роботи за 2016 рік
23 лютого о 11.00
в приміщенні Чернівецької обласної державної адмністрації (каб 418) відбудеться прес-конференція на тему «формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Україні та у Чернівецькій області».
23 лютого о 15.00
23 лютого о 15.00
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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На обліку в Чернівецькій ОДПІ 1158 платників екоподатку

Сьогодні, 14:14 / Коментарів: 0
Цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 407,6 тис. грн. екологічного податку, що на 81,6 тис. грн., або більш як на 20 відсотків перевищує показники минулого року.
Станом на 01.02.2017 р. на обліку в Чернівецькій ОДПІ перебувають 1158 платників екологічного податку.
Як розповіла начальник відділу адміністрування місцевих податків Чернівецької ОДПІ Христина Беженар, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 2016 року N 1791-VIII, з 1 січня 2017 року збільшено порівняно з діючими у 2016 році на 12 відсотків ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти, за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензійний строк.
Податківець звернула увагу на те, що зазначені ставки екологічного податку застосовуються платниками для визначення податкових зобов’язань, що виникли з 1 січня 2017 року.
Посадовець наголосила, якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати Декларації відповідно до вимог Податкового кодексу України.
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