Про декларування у режимі online за участю начальника Чернівецької ОДПІ

В рамках кампанії декларування доходів громадян та для кращої поінформованності платників, нещодавно на сайті бухгалтерського сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» відбулась чергова онлайн-конференція, яка була присвячена актуальним запитанням декларування.
В режимі on-line на запитання користувачів сайту відповідав начальник Чернівецької ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області Микола Загарюк.
Платників податків цікавили питання щодо заповнення нового бланку декларації про доходи, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821, отримання податкової знижки, оподаткування спадщини, термінів сплати податкових зобов’язань та повернення податку.
Громадяни змогли обговорити з Миколою Васильовичем низку практичних ситуацій.
Начальник податкової інспекції нагадав, що громадяни, які отримували окремі доходи, із яких під час їх нарахування чи виплати протягом 2016 року податок не утримувався, й одержували доходи від фізичних осіб, котрі не мають статусу податкових агентів, а також отримували іноземні доходи, зобов’язані подати річну декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік.
З усіма відповідями на запитання детальніше можна ознайомитися на web-порталі бухгалтерського сервісу «Інтерактивна бухгалтерія» за посиланням: http://www.interbuh.com.ua/ua/conferences/details/110/
Сподіваємося, що on-line спілкування допоможе платникам отримати відповіді на запитання та стане практичним дороговказом з декларування.