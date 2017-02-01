ПІД ВИГЛЯДОМ САЛА ТА М’ЯСА ПЕРЕВОЗИЛИ ЦИГАРКИ

На Буковині затримано 244 ящики тютюнової продукції, яку намагалися переправити через українсько-румунський кордон. Протягом ночі працівники пункту пропуску «Порубне» розвантажували та перераховували приховані цигарки.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Нагадаємо, що учора ввечері прикордонниками та митниками, оглядаючи вантажний автомобілі, що направлявся до Болгарії із м’ясною продукцією, як зазначалося у задекларованих документах, було виявлено ящики із сигаретами різних марок. Коробки зі сигаретами марок «NZ» та «Фест» іноземного виробництва, винахідливі ділки намагалися переправити через кордон, заховавши серед мороженої свинини.
Разом зі знайденим куривом водій позбувся і свого автотранспорту, який було вилучено встановленим порядком.
За попередньою оцінкою загальна сума вилученого склала понад 2 мільйони гривень.