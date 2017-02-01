Власники автомобілів з іноземною реєстрацією перешкоджають руху на напрямку пунктів пропуску «Порубне» на Буковині

Сьогодні власники автомобілів з іноземною реєстрацією розпочали чергові акції на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією, та «Ужгород» – на кордоні зі Словаччиною. Про це інформує Прес-служба ДПСУ.
Свої акції власники автівок розпочали близько 10 години. Вони виступають проти діючих митних правил.
Обидві групи, в яких знаходяться по 50 осіб та близько 25 автівок, перебувають приблизно за 1-2 км від пунктів пропуску на державному кордоні.
Такі дії власників авто на роботу пунктів пропуску не впливають, однак вони перешкоджають руху в напрямку кордону.
Держприкордонслужба просить громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок через вказані вище пункти пропуску.
Також для відслідковування ситуації на місцях знаходяться представники Національної поліції.