Фірташа таки доправляють в США

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає
-Скільки б ниточці не витись... - казочці кінець!
Суд у Відні задовольнив запит ФБР про видачу громадянина України, українського олігарха і шахрая Дмитра Фірташа у США.
Суддя запевняє, що Австрія у зв'язку з низкою міжнародних договорів зобов'язана перед США видати їм Дмитра Фірташа на їх вимоги. Незалежно від його провини або місця вчинення можливих злочинів.
Трохи історії. Українського олігарха правоохоронці затримали в Австрії в березні 2014 року на запит ФБР, але невдовзі звільнили під заставу у 125 мільйонів євро.
США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
Уточню! Дача хабаря в АМЕРИКАНСЬКИХ ДОЛАРАХ! Дача й одержання хабарів доларами США автоматично розцінюється, як кримінальні порушення Сполучених Штатів Америки.
Але ж усі розуміють, що це лише початок... - спливе все! Від крадіжок і перегонів автомобілів з Чернівець до Румунії аж до РосУкрЕнерго і фінансування мафіозних та олігархучних структур найвищого державного керівництва України!
Тепер складайте пазлики моїх попередніх повідомлень про донесення інформації до ФБР про корупційні дії Петра Порошенка і його оточення та їх дружків.
З Богом!