На Буковині можливе перекриття міжнародної траси «Чернівці - Тереблече»

22 лютого, за попередньою наявною інформацією, можливе перекриття автошляхів поблизу кордону з Румунією громадянами, які користуються транспортними засобами іноземної реєстрації. Дані особи виступають проти діючих митних правил, а їх вимогою, скоріш за все, буде розгляд на законодавчому рівні змін з врегулювання тимчасового ввезення авто іноземної реєстрації. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
З метою збереження часу осіб, що планують перетинати державний кордон та уникнення накопичення транспортних засобів, прикордонники Чернівецького загону звертаються до подорожуючих врахувати дану інформацію під час планування поїздки, або утриматись від перетину державного кордону через пункт пропуску «Порубне» чи обрати інший маршрут руху.