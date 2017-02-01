Губернатор Буковини повернувся додому

Що, Де, Коли

в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”

Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці

у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука.



У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», що за адресою: вул. Героїв Майдану, відбудуться урочистості до Міжнародного Дня рідної мови.





в 105 кабітені Ратуші (Центральна площа,1) звіт відділу у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради про результати своєї роботи за 2016 рік

в приміщенні Чернівецької обласної державної адмністрації (каб 418) відбудеться прес-конференція на тему «формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Україні та у Чернівецькій області».