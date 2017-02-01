Оголошено набір на стажування у сервісних центрах МВС Чернівецької області

Головний сервісний центр МВС України продовжує програму стажувань у сервісних центрах. Наразі, набір стажерів вже відбувся у 19 областях України та місті Києві.
З 21 лютого оголошено набір на стажування в сервісних центрах МВС у Чернівецькій області.
Під час програми стажування учасники отримають знання, потрібні для роботи у фронт-офісі сервісних центрів МВС.
Співробітник фронт-офісів сервісних центрів МВС - це посада, яка прирівнюється до посади провідного спеціаліста, з офіційним працевлаштуванням, 40-годинним робочим тижнем з вівторка по суботу, місячною заробітною платою від 6 тисяч грн.
Посадові обов’язків передбачають безпосереднє надання послуг з реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, видачі (обміну) посвідчень водія та приймання іспитів, роботу з документами та базами даних, надання консультацій.
Програма стажування – це інтенсивний курс навчання, що складається з теоретичної та практичної підготовки. Серед основних напрямів теоретичної підготовки: вивчення основ діяльності сервісних центрів МВС, основ ефективної комунікації, професійної етики та протидії корупції.Вимоги до кандидатів:
• громадянство України;
• вік від 18 років;
• закінчена вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра (спеціаліста);
• відсутність судимостей;
• досвід роботи у сфері послуг схвалюється, але не є обов’язковим.Відбір кандидатів складається з двох етапів:
• прийом та розгляд анкет;
• проведення інтерв’ю.
Для участі у конкурсі необхідно заповнити онлайн-анкету на сайті Головного сервісного центру МВС.
Прийом анкет відбуватиметься до 2 березня.
Детальна інформація та подача заявок за посиланням:
http://hsc.gov.ua/publichna-informatsiya/stazhuvannya/
Додаткові запитання: konkurs.sc.chv@gmail.com