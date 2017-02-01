Фищук про досягнення Чернівецької області за його губернаторства

Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.
Ігор Буркут, політолог:
МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? Мінські домовленості самовичерпалися. Не досягнуто припинення вогню, відтак не працюють інші положення спільного документа. Росія не досягла своєї головної мети - зняття міжнародних економічних санкцій. Щоб дискредитувати Україну, вона спровокувала різке загострення в районі Авдіївки. І хоча план не вдався - світ побачив, що обстріли розпочали контрольовані росіянами збройні формування ДНР, - противник заспокоюватися не збирається, тож невдовзі слід очікувати з його боку нових дій.
Ігор БУРКУТ, політолог:
СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017” Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
в приміщенні Чернівецької обласної державної адмністрації (каб 418) відбудеться прес-конференція на тему «формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Україні та у Чернівецькій області».