Стартував прийом документів на посаду заступника начальника рибного патруля Чернівців

Розпочалась подача документів на посади заступників керівників рибоохоронного патруля в 4 регіонах
21 лютого стартував прийом документів на посади заступників керівників рибоохоронного патруля в 4 областях України. Йдеться про Закарпатську, Луганську, Тернопільську та Чернівецьку області.
Заступники рибоохоронного патруля будуть набиратись на основі відкритого конкурсу, пройдуть фахове навчання, курси підвищення кваліфікації. Рибний патруль є органом із якісно новими стандартами роботи. Його створено замість ліквідованих органів рибоохорони (рибінспекції), що були об’єктом численних нарікань з боку рибалок. Це використання європейського досвіду, сучасне оснащення та відкритість перед суспільством.
«Запрошуємо ефективних, вмотивованих громадян, кому не байдужа доля рибної галузі доєднатись до реформування та створення рибного патруля в регіонах і подавати документи для участі в конкурсі. Зі свого боку держава створює достойні умови праці – сучасна техніка, паливо та зарплата 7-8 тис грн.», – додав Голова Держрибагентства Ярема Ковалів.Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:
- Копію паспорта громадянина України.
- Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
- Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
- Копію документа (документів) про освіту.
- Заповнену особову картку встановленого зразка.
- Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік.
Інформацію щодо посадових обов’язків, кваліфікаційних вимог можна переглянути за посиланням щодо:
- заступник начальника управління-начальник відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Управління Державного агентства рибного господарства у Закарпатській області;
- заступник начальника управління-начальник відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Управління Державного агентства рибного господарства у Луганській області;
- заступник начальника управління-начальник відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області;
- заступник начальника управління-начальник відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Управління Державного агентства рибного господарства у Чернівецькій області.
Документи на участь у конкурсі приймаються за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45-А до 16 год. 45 хв. 10 березня 2017 року (включно).
За детальною інформацією звертайтесь за номером телефону: (044) 482-09-84 або на електронну адресу personal@darg.gov.ua .
Нагадаємо, конкурс на зайняття вакантних посад до рибного патруля відбудеться відповідно до вимог Закону «Про державну службу» у новій редакції, включатиме електронне тестування та співбесіду і буде максимально прозорим та зрозумілим для суспільства.