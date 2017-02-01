Майстер лісу завдав державі збитків на півмільйона гривень

Керівник Кіцманської місцевої прокуратури звернувся до Заставнівського районного суду з позовною заявою в інтересах держави, про стягнення з майстра лісу одного із спеціалізованих лісництв області майже 500 тис. грн. збитків завданих незаконною порубкою дерев. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
За наслідками планової перевірки лісових обходів встановлено, що майстер лісу, без жодних дозвільних документів, здійснив самовільну порубку дерев породи «Акація біла», чим завдав істотної шкоди навколишньому природному середовищу.