Молодь Буковини запрошують навчатись у військових вузах

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, ХТО ХОЧЕ СТАТИ ГІДНИМ ЗАХИСНИКОМ СВОЄЇ ДЕРЖАВИ ТА ЗАХИЩАТИ СУВЕРЕНІТЕТ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ БАТЬКІВЩИНИ НА ПРОФЕСІЙНОМУ РІВНІ!
Цього року вищі військові навчальні заклади готуються прийняти значно більше абітурієнтів, ніж зазвичай. Чернівецький обласний військовий комісаріат інформує про особливості вступної кампанії до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів у 2017 році.
До вищих військових навчальних закладів, що здійснюють підготовку військових фахівців, приймаються за власним бажанням громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання та вступні випробування, відповідають встановленим вимогам проходження військової служби, а саме:
• особи віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;
• придатні до військової служби за станом здоров’я.
Бажаючим стати офіцерами необхідно в період з 1 січня до 1 червня 2017 року
особисто подати заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку, до якої додати необхідні документи та пройти медичний огляд.
ПЕРЕЛІК ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – ЗАМОВНИКІВ НА ПІДГОТОВКУ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ:
- Національна Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного (м.Львів);
- Військова академія (м. Одеса);
- Факультет військової підготовки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
- Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба;
- Кафедра військової підготовки Національного Університету біоресурсів і природокористування України (м.Київ);
- Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (м.Київ);
- Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова;
- Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м.Київ);
- Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету (м.Київ);
- Інститут Військово-Морських Сил національного університету «Одеська морська академія».
Вся необхідна інформація для абітурієнтів бажаючих вступити у вищі військові навчальні заклади розміщена на інтернет-сайтах вказаних навчальних закладів.
За додатковою інформацією можна звертатися в Чернівецький обласний військовий комісаріат за адресою: м.Чернівці, вул. О.Кобилянської, 32 (тел. 0509480349, 0971773945), або у військові комісаріати за місцем перебування на військовому обліку.