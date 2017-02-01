Лужанські козаки ініціюють спорудження пам’ятника Степану Бандері в Чернівцях

18 лютого в Лужанах під час урочистого зібрання біля пам’ятника Героям Небесної сотні козаки Лужанського Куреня за підтримки всіх козаків Буковинського Коша Українського козацтва, а також учасників Революції Гідності, ветеранів АТО, волонтерів та широкого кола патріотичної громадськості виступили ініціаторами спорудження в столиці нашого краю м.Чернівці пам’ятника Степана Бандері на честь 110 - річниці від дня його народження про це пише «Вільне життя».
Отаман Буковинського коша Українського козацтва Григорій Куриш зачитав звернення до очільників краю О.Г.Фищука, І.М.Мунтяна та чернівецького міського голови О.П. Каспрука, до органів виконавчого та представницької влади області та міста з проханням підтримати цю патріотичну ініціативу та всіляко сприяти її практичному втіленню.
У зверненні, зокрема, сказано: «22 січня 2016 року Президент України Петро Порошенко видав Указ № 17 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій української революції 1917- 1921 років». Цього 2017 року ми будемо вшановувати цілу низку ювілейних дат наших героїв: 110-річницю від дня народження Головного командира УПА Героя України Романа Шухевича та 75-ти річчя створення УПА. А ще через два роки 1 січня 2019 року українці будуть відзначати ще одну визначну дату національної історії — 110-ту річницю від дня народження Голови Революційного Проводу ОУН одного з лідерів національно-визвольної боротьби українців за незалежність першої половини 20 століття Степана Бандери.
Сьогодні постать Степана Бандери заслужено стала Символом Незалежності Української держави, її неухильного поступу шляхом європейської цивілізації. Справа за яку боровся Степан Бандера булі і залишається близькою тисячам національно свідомим буковинцям. Кращі сини нашого краю під прапором Бандери зі зброєю в руках боролись за незалежність України протягом 40-50 років минулого століття. І сьогодні їхні молоді нащадки захищають рідну землю від Московської агресії сповідуючи гаслом Степана Бандери: «здобудеш Україну, або загинеш в боротьбі за неї!».
Сьогодні нам, які ніколи потрібно відроджувати патріотичний дух незламного Степана Бандери. Адже Україна знову стоїть перед загрозою втрати своєї незалежності. Про це нам нагадують щоденні події, які відбуваються на сході нашої держави. Так, 29 січня 2017року на карті російсько-української війни з’явилась вогняна точка — Авдіївка. Бойовики розпочали штурмові дії в результаті яких загинули наші воїни та мирні жителі. Проте, з попелу і страшної руїни перебуваючи в стані війни, відроджується нова Україна, яка утверджує себе, як самостійна держава, щоб зайняти гідне місце серед вільних народів світу. Саме за таку Україну мріяв, боровся і віддав своє життя Степан Бандера, пам’ятник якому гідний бути встановлений в обласному центрі Буковини».