Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.
Ігор Буркут, політолог:
МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? Мінські домовленості самовичерпалися. Не досягнуто припинення вогню, відтак не працюють інші положення спільного документа. Росія не досягла своєї головної мети - зняття міжнародних економічних санкцій. Щоб дискредитувати Україну, вона спровокувала різке загострення в районі Авдіївки. І хоча план не вдався - світ побачив, що обстріли розпочали контрольовані росіянами збройні формування ДНР, - противник заспокоюватися не збирається, тож невдовзі слід очікувати з його боку нових дій.
Ігор БУРКУТ, політолог:
СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017” Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
в приміщенні Чернівецької обласної державної адмністрації (каб 418) відбудеться прес-конференція на тему «формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Україні та у Чернівецькій області».
Ольга Кобевко звернулася до голови Чернівецької облради Івана Мунтяна з проханням негайно зібрати сесію на якій підтримати ветеранів АТО, що блокують залізниці Донбасу. Поки Іван Мунтян думає, народний депутат України Максим Бурбак виступив з вимогою аби уряд у терміновому порядку зупинив торгівлю з ОРДЛО.
Уряд повинен заборонити торгівлю з окупованими територіями Донецької і Луганської областей, затвердивши перелік товарів і предметів, які можна переміщувати через лінію розмежування.
Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.
"Уряд в терміновому порядку має заборонити торгівлю з окупованими територіями Донецької і Луганської областей, затвердивши вичерпний перелік товарів і предметів, які можна возити через лінію розмежування в обидва боки. Має йтися виключно про товари, закуплені чи продані підприємствами, зареєстрованими на території України і які сплачують податки до бюджету України", - заявив Бурбак.
Він наголосив, що ці дії необхідні для недопущення зростання цін і тарифів, зупинки підприємств і тиску на валютний курс.
Керівник фракції заявив також, що Кабінет Міністрів повинен, керуючись рішенням РНБО, розробити комплекс заходів з диверсифікації джерел постачання вугілля та інших ресурсів.
"Уряд має розробити й втілити на підставі рішення РНБО комплекс заходів з диверсифікації джерел постачання вугілля та інших ресурсів. На 1-му етапі необхідно досягнути покриття 30% загальної потреби в антрацитовому вугіллі з джерел поза межами Росії та окупованих територій", - наголосив Бурбак.
"Мають бути сформовані резерви палива, альтернативні лінії ЛЕП для територій, які зараз отримують електрику з окупованих територій. Також слід розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків і реконструкції існуючих енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи - для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку", - підкреслив Максим Бурбак.
Він наголосив на необхідності прийняття рішення щодо енергетичної незалежності України від Росії та фейкових "республік" Донбасу, додавши, що Президент України повинен представити й затвердити у парламенті план звільнення Криму і Донбасу, частиною якого мають бути порядок відносин з окупованими територіями.