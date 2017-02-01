Максим Бурбак: Кремль намагається скористатися свободами українців для підривної діяльності

Кремлівська влада використовує демократичні цінності та свободи українців для підривної діяльності.
Про це заявив з трибуни парламенту керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.
"Кремль, який у себе в Росії будує авторитаризм, десятиліттями експлуатував у своїх інтересах демократичні свободи у вільних країнах, скуповуючи ЗМІ, нахабно втручаючись у процес виборів і ведучи до влади проросійських політиків. Сьогодні вся путінська державна машина зосереджена на тому, щоб скористатися свободами українців для підривної діяльності", - наголосив Бурбак.
"Логіка Росії очевидна – в Україні складно зупинити діяльність проросійських інформаційних ресурсів, оскільки це подаватиметься як замах на свободу слова. В Україні можна влаштовувати проплачені акції російських провокаторів, оскільки будь-яка заборона може бути трактована як порушення конституційних прав людей. В Україні блокують дороги і залізниці, а держава безсила відновити сполучення", - заявив народний депутат.
Бурбак наголосив, що "Народний фронт" не дозволить порушувати демократичні цінності.
"Ми заявляємо про те, що демократія непорушна. За неї поклала свої голови Небесна сотня. За неї загинули тисячі українських захисників на фронті", - заявив він, наголосивши на необхідності формування гідної відповіді гібридній війні.
"Ми повинні знайти відповідь на гібридну війну Росії з використанням наших демократичних свобод", - заявив Бурбак.
"Ми закликаємо українців бути пильними і не дозволити дати себе використати силам, що фінансуються і діють за наказом Москви", - наголосив він.
Бурбак також нагадав про програмний маніфест Майдану, який був прийнятий три роки тому.
"Багато зроблено, багато ще треба зробити. Але головне, від нас треба єдність і продовження реформ для розбудови єдиної незалежної європейської держави Україна", - резюмував керівник фракції.
Джерело: gazeta.ua