Буковинського олігарха судять у Відні

Вищий земельний суд Відня розпочав розгляд апеляції США щодо відмови екстрадувати підозрюваного в хабарництві українського олігарха Дмитра Фірташа.
Розрахована на 50 місць зала суду переповнена представниками українських та зарубіжних медіа - пише газета по-українськи.
Спочатку слово дали прокурорам, потім виступив захист підозрюваного. Наприкінець виступить Фірташ.Українського олігарха Дмитра Фірташа затримали в Австрії у березні 2014 року на запит американських слідчих. Пізніше відпустили під рекордну для Австрії заставу у 125 млн євро.
У США Фірташа звинувачують у дачі 18,5 млн доларів хабара за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Американські слідчі знайшли у нього більше сотні офшорних компаній. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
У квітня 2015 року Земельний суд Відня відмовив Мін'юсту США в екстрадиції Фірташа. Якщо рішення знову буде не на користь Сполучених Штатів, на Фірташа чекає розгляд справи про екстрадицію до Іспанії. Там його підозрюють у відмиванні коштів і участі в організованому злочинному угрупуванні. У листопаді 2016-го іспанські слідчі видали ордер на арешт олігарха.