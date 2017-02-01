На Буковину завітав заступник Міністра молоді та спорту України

20 лютого Буковину з робочим візитом відвідав заступник Міністра молоді та спорту України Ярослав Войтович. Він зустрівся з керівництвом Чернівецької області та міста Чернівців, керівниками профільних управлінь, а також з керівництвом асоціації «Техноспорт».
У ході робочої зустрічі обговорили питання розвитку фізичної культури і спорту в Чернівецькій області та акцентували увагу на питаннях підготовки до проведення у Чернівцях 5-7 травня 2017 року на трасі Міжнародного спортивного центру «Суперкрос» ІІ–го етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками - повідомляє Асоціація „Техноспорт”.
Заступника міністра було поінформовано, що в області триває підготовка до проведення змагань найвищого Світового рівня, зокрема, було утворено та затверджено оргкомітет, склад виконавчої дирекції та план заходів.
На разі активно готується уся матеріальна база необхідна для змагань, а також удосконалюються окремі ділянки траси «Суперкрос».
Разом з цим йде підготовка до міжнародного суддівського семінару який буде проведено Міжнародною Федерацією Мотоспорту (FIM) 18-19 березня в Чернівцях.
Нещодавно розпочався прийом заявок на участь у Чемпіонаті Світу в Чернівцях. Першим заявився екіпаж з Великої Британії.
Також, важливим стало те, що стартував продаж квитків на змагання. Вже сьогодні їх можна придбати через Інтернет.
Впродовж десятиліть Чернівці називають столицею мотокросу в Україні, а трасу «Суперкрос», котра єдина в Україні сертифікована FIM на проведення міжнародних змагань, визнано експертами однією з кращих. Такі спортивні дійства збирають тисячі вболівальників та прихильників технічних видів спорту. А це позитивний імідж держави, що дбає про розвиток спорту і гідно приймає змагання.
У свою чергу Ярослав Войтович відзначив високий рівень розвитку та виховання буковинських спортсменів, котрі прославляють Україну на міжнародних змаганнях. Він зауважив, що «… якщо нам довіряє світова спільнота і хоче приїхати до нас в Україну, враховуючи ті події, які відбуваються в нашій державі – це довіра, довіра до нашої держави. Підтримка держави – вона проста, ми зробимо все, починаючи від оргпроцесів, закінчуючи фінансуванням. Тому підтримка держави буде…»