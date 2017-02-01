Відпрацьовувати у працедавця, який оплатив навчання, більше не доведеться

Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у частині адміністрування податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).
Так, пунктом 74 розділу I Закону №1797 змінені положення підпункту 165.1.21 пункту 165.1 статті 165 ПКУ «Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу» - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Відповідно, з 01.01.2017 звільняється від оподаткування ПДФО сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів на здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи. У 2017 році ця сума складає 9600 грн. (3200 грн. х 3 = 9600 грн.).
Крім того, скасовано необхідність особи, яка навчається, відпрацювати три роки у роботодавця, який заплатив за таке навчання.
Нагадуємо, що до внесення змін такі кошти звіл ви ьнялись від оподаткування ПДФО тільки у разі сплати їх роботодавцем на користь вітчизняних щих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, який дає право на застосування податкової соціальної пільги (у 2016 році така сума не перевищувала 1930 грн. на місяць), на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення навчання не менше ніж три роки. При цьому, якщо працівник припиняв трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнювалась до додаткового блага та підлягала оподаткуванню у загальному порядку.