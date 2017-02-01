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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:12
21 лютого

Оголошено набір на стажування у сервісних центрах МВС Чернівецької області

17:07
21 лютого

Стартував прийом документів на посаду заступника начальника рибного патруля Чернівців

15:50
21 лютого

Майстер лісу завдав державі збитків на півмільйона гривень

12:26
21 лютого

Відпрацьовувати у працедавця, який оплатив навчання, більше не доведеться

12:24
21 лютого

Сплачуєте податкові борги – код призначення платежу «140»

12:24
21 лютого

Цього року збільшено розмір добових для відряджень

11:21
21 лютого

У чернівецькій школі відкрили меморіальну дошку загиблому герою АТО Віталію Чунтулу

11:14
21 лютого

У Чернівцях на ходу загорілася маршрутка

11:05
21 лютого

У Чернівцях будується новий стадіон

10:58
21 лютого

Сьогодні у Чернівцях витимуть сирени. Людей просять не лякатися

10:50
21 лютого

Роздрібний акциз працює на чернівецьку громаду

10:49
21 лютого

Деклараційна кампанія в Чернівцях триває – громадяни вже відзвітували про 6,8 млн. грн. спадку

10:48
21 лютого

Як працює антикорупційний сервіс «Пульс»

10:43
21 лютого

Олександра Щербанюка та Василя Аксенина посмертно нагороджено Почесною відзнакою «За заслуги перед Буковиною»

16:58
20 лютого

Чернівчани вшановують Героїв, що загинули під час Революції Гідності та у зоні АТО

15:38
20 лютого

Буковина підтримає економічну блокаду ОРДЛО

14:47
20 лютого

В Україні заборонили продаж таблеток "Темпалгін"

13:08
20 лютого

У Чернівцях під час проведення робіт вибухнув газ

12:48
20 лютого

Система електронних закупівель «PROZORRO» дозволила зекономити майже 12,5 мільйонів гривень коштів громади

12:41
20 лютого

Встановлено нормативну вартість однієї експертогодини у науково-дослідних установах судових експертиз Мін'юсту

12:34
20 лютого

Для учнів 1-х класів проводяться традиційні додаткові канікули

12:29
20 лютого

За останній тиждень у Чернівцях народилося 88 дітей

12:26
20 лютого

Двоє іноземців намагались порушити кордон на Буковині

12:04
20 лютого

Актуально: документи для податкової знижки

12:03
20 лютого

Цьогоріч чернівчани сплатили 10 мільйонів «оборонного» податку

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Петро КОБЕВКО:

Ахметов погрожує Україні Ахметов погрожує Україні Вже кілька тижнів на Донбасі триває блокада залізничних колій. Ветерани війни, волонтери, воїни АТО заявили, що вони зупинять контрабанду до ЛНР і ДНР. І вони її зупиняють.

Ігор Буркут, політолог:

МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? МІНСЬКИЙ ТУПИК. ЩО ДАЛІ? Мінські домовленості самовичерпалися. Не досягнуто припинення вогню, відтак не працюють інші положення спільного документа. Росія не досягла своєї головної мети - зняття міжнародних економічних санкцій. Щоб дискредитувати Україну, вона спровокувала різке загострення в районі Авдіївки. І хоча план не вдався - світ побачив, що обстріли розпочали контрольовані росіянами збройні формування ДНР, - противник заспокоюватися не збирається, тож невдовзі слід очікувати з його боку нових дій.

Ігор БУРКУТ, політолог:

СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇ СУСПІЛЬСТВО ПРОТИ КОРУПЦІЇПонад тиждень з Румунії надходять повідомлення про масові виступи проти спроби урядовців врятувати власних корупціонерів від відповідальності. Уряд вночі прийняв постанову, за якою незаконні оборудки сумою менше 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів) вважаються декриміналізованими. Мовляв, тюрми в країні переповнені, тож їх треба негайно звільняти від тих ув'язнених, які не становлять великої небезпеки для суспільства. Проте суспільство має протилежну думку.
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Що, Де, Коли
21 лютого о 12:00
в “Z club restaurant”, вул. Зелена, 6 відбудеться Чемпіонат серед кращих барменів України “Z-Club Flair Open 2017”
Мета заходу: Популяризація та підвищення якості обслуговування у рестораннному бізнесі на прикладі міста Чернівці
21 лютого о 14.00
у приміщенні обласної державної адміністрації (каб. 418) відбудеться прес-конференція голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука.
21 лютого о 14.00
У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини», що за адресою: вул. Героїв Майдану, відбудуться урочистості до Міжнародного Дня рідної мови.

22 лютого о 17.00
в 105 кабітені Ратуші (Центральна площа,1) звіт відділу у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради про результати своєї роботи за 2016 рік
23 лютого о 11.00
в приміщенні Чернівецької обласної державної адмністрації (каб 418) відбудеться прес-конференція на тему «формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Україні та у Чернівецькій області».
27 лютого о 11.00
в Ратуші ( каб.202) МКП "Притулок для тварин" презентує результати діяльності підприємства у минулому році та поділиться планами на 2017 рік, перспективами розвитку.


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Сплачуєте податкові борги – код призначення платежу «140»

Сьогодні, 12:24 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 24.07.2015 №666, яким затверджено Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.08.2015р. за №974/27419, у разі направлення коштів в рахунок погашення заборгованості, при заповненні документів на переказ коштів, у полі «Призначення платежу» розрахункового документа обов’язково вказується код призначення «140». Наприклад: *;140;.

Просимо суб’єктів господарювання звернути увагу на правильність заповнення платіжних доручень під час сплати податків та платежів в погашення податкового боргу.

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