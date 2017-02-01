Військовий капелан та волонтерка отримали медалі «На славу Чернівців»

20 лютого заходи з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні у Чернівцях завершилися вечором-спомином в обласній філармонії, який розпочався з хвилини мовчання і виконання пісні “Пливе кача”.
На ньому сотні буковинців згадували про Олександра Щербанюка, Василя Аксенина та інших Героїв, які полягли, захищаючи вільну Україну.
За активну участь у волонтерському русі, щирий патріотизм, жертовну допомогу українській армії, мужність і милосердя Чернівецький міський голова Олексій Каспрук нагородив медалями “На славу Чернівців” митрофорного протоієрея, військового капелана, священнослужителя Василя Гасинця та координатора волонтерської організації «Буковина – українському війську» Галину Абрам’юк.
Джерело: http://chernivtsy.eu