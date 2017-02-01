У чернівецькій школі відкрили меморіальну дошку загиблому герою АТО Віталію Чунтулу

У Чернівецькій загальноосвітній школі №16 відкрили меморіальну дошку Герою АТО Віталію Чунтулу.
У дворі школи зібралися батьки загиблого, вчителі, школярі, а також чимало небайдужих людей, повідомляє прес-служба міської ради.
"Віддати життя за віру, за Україну, за ближнього свого – це справді янгольський вчинок, – сказав міський голова Олексій Каспрук, звертаючись до присутніх. – Завдяки таким Героям ми можемо спокійно ходити до школи, на роботу, жити своїм спокійним мирним життям. Пам’ятайте про вчинок Віталія, любіть Україну і Чернівці. Переконаний, разом переможемо!"
Нагадаємо, сьогодні у Чернівцях вшанували пам’ять загиблих учасників Революції гідності.
Довідково
Віталій Манолійович Чунтул служив оператором-радіотелефоністом розвідувального відділення спостереження розвідувального взводу спостереження військової частини В2803. Загинув 23 липня 2016 року під час артилерійського обстрілу в районі села Гнутове біля Маріуполя. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, Почесним знаком "Маріуполь. Відстояли – Перемогли", медаллю "На славу Чернівців".
Джерело: БукІнфо