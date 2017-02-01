У Чернівцях будується новий стадіон

У Чернівцях вулиця Головній, 265 розпочинаються підготовчі роботи до будівництва футбольного стадіону.
Поки що навколо майбутнього стадіону зрізують дерева та інші зелені насадження. А як тільки потеплішає, почнеться і саме будівництво, кажуть в департаменті містобудівного комплексу міськради.
- Коли земля розм'якне, почнеться будівництво підпірних стінок і вирівнювання грунту, - каже Василина Маковійчук, перший заступник директора департаменту містобудівного комплексу. - У червні плануємо відкрити стадіон. Думаю, це реально, обсяг робіт це дозволяє. Поки що виділено близько половини коштів. Загальний кошторис будівництва складає більше 19,5 мільйонів гривень. З них близько 9 мільйонів - кошти міського бюджету, решта - Федерації футболу України.
Нове футбольне поле займе близько 7 тисяч «квадратів», воно буде зі штучним покриттям, трибуною на 400 місць, електронним табло і адміністративною будівлею. Будівництво стадіону проводиться в рамках програми УЄФА «Хет Трик».
Капсулу під будівництво об'єкту заклали в грудні минулого року.
Джерело: 0372