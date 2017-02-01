З початку року чернівчани задекларували 6,8 млн грн доходів, отриманих у вигляді спадку. Загалом їм нараховано 285,6 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору, які вони мають сплатити до 1 серпня цього року.
Загалом, станом на 16 лютого мешканці столиці Буковини задекларували 23,6 млн. грн. доходів, отриманих у 2016 році, та 597,8 тис. грн. податків до сплати.
Нагадуємо, декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік за вибором громадянина слід подати за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою, поштою або засобами електронного зв’язку, не пізніше 3 травня 2017 року.