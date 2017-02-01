Громадянська позиція підримала депутата Ольгу Кобевко

ЗВЕРНЕННЯ
ДО ГОЛОВИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ТА ДЕПУТАТІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
VІІ СКЛИКАННЯ
Третій рік тривають воєнні дії на сході України. За цей час війна забрала тисячі життів героїв, 72 життів наших земляків.
Вся країна збирає допомогу бійцям на передовій, а деякі господарюючі суб’єкти України ведуть торговельні стосунки з господарюючими суб’єктами, які не зареєстровані відповідно до чинного законодавства України та знаходяться на тимчасово окупованих територіях, а отже, можуть бути причетними до фінансування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
Не приховано на пунктах переходу процвітає корупція. На територію України з непідконтрольних областей потрапляють зброя, наркотики, контрафактна та фальсифікована продукція.
Вважаємо, що в умовах, коли війна, розв’язана Російською Федерацією проти України, продовжується, торговельно-економічні відносини, унаслідок яких бойовики відправляють на підконтрольні Україні території свої товари, мають бути негайно припинені. Тому сприймаємо торговельну блокаду ефективним способом впливу на бойовиків та їхніх російських кураторів.
Чернівецька обласна організація політичної партії «Громадянська позиція», закликає депутатів Чернівецької обласної ради, які представляють інтереси громади області звернутись до Президента України, Верховної Ради України щодо припинення торгівлі з тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської областей.
Ми не можемо стояти осторонь ситуації, коли для одних війна – це боротьба за свою державу, а для інших – цинічний бізнес.
Голова Чернівецька обласна організація
політичної партії «Громадянська позиція» В.І. Макух