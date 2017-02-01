Панчишин проти Чернівецької ОДА: вимагає скасувати результати кадрового конкурсу,на якому обрали Павлюка

Претендент на посаду першого заступника голови Чернівецької ОДА Руслан Панчишин подав до Чернівецького окружного адміністративного суду позовну заяву, в якій заявляє про порушення під час проведення конкурсу і вимагає скасувати його результати
Панчишин вказав, що він має підстави вважати, що конкурс на заміщення вакантної посади першого заступника голови ОДА був організований неналежно.
Він вимагає відкрити провадження по даній справі, визнати незаконною процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантної посади першого заступника голови Чернівецької ОДА від 17.02.2017, скасувати результат рішення конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад заступників голови Чернівецької ОДА, про переможця конкурсу на вакантну посаду першого заступника голови Чернівецької ОДА від 27.01.2017 р.
Нагадаємо, 17 січня кандидат на посаду першого заступника голови Чернівецької ОДА Руслан Панчишин звинуватив конкурсну комісію у підтасовці майбутніх результатів конкурсу. Він висловив обурення через те, що комісія передбачила лише три комп’ютери для проведення першого етапу онлайн-тестування у конкурсі. Водночас він заявив, що всім конкурсантам були вручені іменні коди для доступу до конкурсу. Панчишин зазначив, що для кожного коду були закладені підготовлені варіанти запитань.
Водночас голова комісії Олег Стецевич заперечив усі звинувачення Панчишина. Він сказав, що збільшити кількість комп’ютерів із захищеними лініями доступу до Інтернету для участі у конкурсі технічно неможливо.
26 січня оголосили результати конкурсу на заміщення вакантної посади першого заступника голови ОДА, згідно з якими перемогу здобув Михайло Павлюк.