Чернівчани вшановують Героїв, що загинули під час Революції Гідності та у зоні АТО

Сьогодні, у День Героїв Небесної Сотні, на Центральному кладовищі зібралося чимало чернівчан. Представники крайової влади, Чернівецький міський голова Олексій Каспрук, бойові побратими, рідні та близькі Героїв, представники духовенства, громадські активісти, студентство та інші небайдужі чернівчани поклали квіти і лампадки до могил Героїв Небесної Сотні і учасників АТО. Присутні помолилися за загиблих Героїв, згадуючи про їх подвиг заради України та її народу. О 16.00 у приміщенні обласної філармонії відбудеться вечір-спомин до Дня Героїв Небесної Сотні.