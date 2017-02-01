Буковина підтримає економічну блокаду ОРДЛО

Депутат Чернівецької обласної ради Ольга Кобевко звернулася до голови облради від ВО «Батьківщина» Івана Мунтяна, заступників від РПУ Олега Ляшка Інги Маковецької та від ВО «Свобода» Віталія Мельничука з пропозицією негайного скликання позачергової сесії облради задля прийняття рішення щодо економічної блокади ОРДЛО.Саме партії, представники яких нині керують на Буковині, підтримують справедливі вимоги ветеранів АТО, котрі заблокували «торгівлю на крові».Ольга Кобевко пропонує обласній раді:1. Підтримати економічну блокаду ОРДЛО.2. Звернутися до президента, ВРУ та Уряду України з вимогою на період блокади перебрати у державне управління всі електростанції та обленерго.3. Звернутися до поліції та СБУ Чернівецької області з вимогою негайно виставити пости на Чернівецькому обленерго з метою недопущення відключення електрики та можливих диверсій.4. На період блокади усунути від керівництва Чернівецьким обленерго структур російського олігарха Бабакова. А керівництво обленерго на цей час покласти на відповідний департамент ОДА.5. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на голів Чернівецької ОДА Фищука О.Г. та облради Мунтяна І. М.Керівництво Чернівецької обласної ради досі не виявило жодної реакції на подібне звернення і проект рішення. Хоча змушене було б негайно відреагувати. Адже йдеться про надзвичайно важливі речі Держави. Тим паче, що саме українські олігархи, торгуючи з окупованими районами Донбасу, наживаються на крові патріотів. Бо чи не щодня на кошти від продажу вугілля, металу терористи і російські фашисти купують озброєння, яким вбивають українських солдатів та мирних жителів.Про те горе, яке несе на Донбас «торгівля на крові», Ольга Кобевко знає не з ТБ чи газет. А особисто переконалася, коли 14 разів з волонтерськими місіями виїжджала на місця боїв. Також вона рятувала поранених бійців та мирних людей у госпіталях Луганщини і Донеччини.А днями повернулася з Авдіївки, де працювала у лікарні. Вона бачила кров і смерті юнаків і дівчат. Вона знає біль і ціну, яку платить Україна ахметовим, коломойським, фірташам та іншим олігархам за їхні збагачення, їхні награбовані мільярди.- Повною блокадою можна ще зупинити війну на Сході, - говорить Ольга Кобевко. - Ні мінські угоди, ні норманська четвірка, ні Трамп, ні Меркель не зупинять уже біду Донбасу. Ми змушені вжити радикальні заходи. І не дозволити олігархам наживатися на крові й смертях українців.