В Україні заборонили продаж таблеток "Темпалгін"

В Україні ввели заборону на продаж і зберігання лікарського препарату від головного болю "Темпалгін" виробництва АТ "Софарма" (Болгарія).



Цю інформацію підтвердили в прес-службі Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.



"Так, це - правда, заборона була введена 16 лютого 2017 року", - уточнили в прес-службі.



Однак не стали називати причину.



"Я не можу поки точно сказати, з чим це пов'язано, можливо з підробкою, по базі не бачу", - додали в прес-службі.



За інформацією деяких ЗМІ, заборона була введена у зв'язку з тим, що препарат був виявлений під час обшуків на безліцензійних складах і може бути підробленим.



"Темпалгін" застосовується для зняття больового синдрому при головному болю, мігрені, зубному болю, невралгії, міалгії, артралгії, ниркових, печінкових, кишкових кольках, після хірургічних і діагностичних втручань, а також при підвищенні температури тіла при застудних та інших інфекційно-запальних захворюваннях.



джерело: ЕП