Люди бачать абсолютну безглуздість і безпорадність мінського процесу і повну зраду, яка відбувається.Роздвоєність, ханжество тих, хто туди літає, доводить людей до нестями. З одного боку, людям немає на що годувати дітей, в країні повне жебрацтво, іде війна, щодня гинуть наші військові. З другого боку, персони, які стали так званими народними депутатами, патякають про справедливість, і при цьому ні в чому собі не відмовляють.Сіли би в купейний вагон і поїхали на мінські переговори вночі, пройшли через білоруську митницю. Але ні, вони себе почувають дуже добре. Це дводушшя дістало людей. Якщо зараз ще погіршиться фінансово-економічна ситуація, а я думаю, що вона погіршиться, тому що грошей від МВФ не буде, і інших кредитів теж, то буде якийсь спалах. Тоді треба очікувати, що буде не просто Майдан, а Коліївщина, Гайдамаччина.