Шахтарі Волині готові забезпечити вугіллям електростанції України

Гірники шахти Бужанська у Волинській області розповіли про неробоче обладнання, на якому їм доводиться добувати вугілля, і про відсутність нормального фінансування.Як відзначили шахтарі, обладнання, яке постачають на цю шахту за завищеними цінами, вже вживане, пофарбоване і воно не працююче.Також гірники відзначили, що при нормальному обладнанні та фінансуванні, вони можуть давати 1000 тонн в зміну, а на сьогоднішній день - вони дають 300 тонн. Це цілком би вистачило всій Україні.